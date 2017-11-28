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28 ноября 2017
15:44  28 ноября 2017 0

Российские туроператоры откажутся от горящих туров

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, самолет, ил76, военный
Чартерные рейсы станут для россиян непозволительной роскошьюФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Российские туроператоры могут отказаться от горящих туров из-за повышения цен на чартерные перевозки. По подсчетам ассоциации туроператоров России (АТОР), к лету 2018 года также возрастет стоимость обычных путевок по популярным направлениям.

По данным сайта АТОР, возможный отказ от чартеров связан с повышением цен на авиатопливо и недостаток самолетов на рынке. Эксперты уверены, что на ситуацию существенно повлиял крах «ВИМ-Авиа». Несмотря на то, что компания не входила в число ведущих авиаперевозчиков, исчезновение части ее самолетов сказалось на всей индустрии.

Ожидается, что в следующим году авиакомпании будут реже совершать чартерные рейсы и тщательнее подходить к выбору направления, а у туроператоров из-за этого будет ограниченный выбор перевозчиков. Кроме того, расценки на чартерные перевозки могут возрасти из-за грядущих проверок авиакомпаний на пунктуальность и штрафов за задержки рейсов.

Сергей Макеев
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