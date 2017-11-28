Сенатор Клинцевич считает, что новый командующий ВВО из Тюмени повысит боевой уровень округа

16:09 28 ноября 2017 0

Генерал Журавлев отличился в Сирии Фото: пресс-служба МО РФ

В Совете Федерации положительно оценили назначение генерал-полковника Александра Журавлева новым командующим Восточным военным округом.

«Это плановая ротация. Никаких новшеств нет. Генералы на таком уровне сегодня в плане ротации меняют округа, получают опыт, совершенствуют боевую подготовку, создают условия отсутствия замыленности глаза с точки зрения организации учебно-боевого процесса, — цитирует „Национальная служба новостей“ первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. — Генерал с сирийским опытом повысит боеспособность округа».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил штандарт командующего Восточным военным округом 53-летнему генерал-полковнику танковых войск Александру Журавлеву. Генерал Журавлев родился в посёлке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооруженных силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году — Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году — Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. С января 2017 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Как писало «URA.RU» ранее, 27 ноября Булгаков вручил штандарт новому командующему Центральным военным округом 53-летнему генерал-лейтенанту танковых войск Александру Лапину, который также хорошо проявил себя во время командировки в Сирию. Таким образом все назначенные новые командующие всеми четырьмя военными округами страны имеют опыт боевых действий в Сирии.