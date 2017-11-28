Тюменец, командовавший российскими войсками в Сирии, возглавил Восточный военный округ

07:39 28 ноября 2017 0

Журавлев несколько месяцев занимал пост заместителя командующего Центральным военным округом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уроженец Тюменской области, экс-командующий российскими войсками в Сирии, замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Александр Журавлев возглавил Восточный военный округ. Указ о назначении подписан президентом России.

«Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Журавлев Александр Александрович», — объявил в ходе церемонии замглавы военного министерства Дмитрий Булгаков, его слова приводит РБК.

О назначении Журавлева командующим войсками Восточного военного округа издание узнало еще в начале ноября. Соответствующий приказ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал еще 31 октября 2017 года. Журавлев был назначен по ходатайству начальника Генштаба — первого замминистра обороны Валерия Герасимова.

Отметим, что Журавлев родился в поселке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооруженных силах он находится с 1982 года. Журавлев десять лет отслужил на Дальнем Востоке, после чего стал командиром мотострелковой дивизии. В 2015 году Журавлев несколько месяцев занимал пост заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а оттуда был отправлен в Сирию.