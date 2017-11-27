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27 ноября 2017
12:54  27 ноября 2017 0

Новый командующий ЦВО едет в Екатеринбург принимать дела

Вскоре Лапину предстоит принимать делаФото: Скриншот с видео минобороны
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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53-летний генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин, который на днях вступит в должность командующего Центрального военного округа, приедет в Екатеринбург 27 ноября. Генерал познакомится с ситуацией в штабе округа.

Действующий командующий округом 59-летний генерал-полковник Владимир Зарудницкий вскоре сдаст дела и переедет в Москву, где возглавит Военную академию Генерального штаба, сообщает также «АиФ-Урал».

Как ранее информировало «URA.RU» в пятницу, 24 ноября, в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров состоялись проводы Зарудницкого. На них присутствовали, помимо военных, все высшие чины силовых ведомств Свердловской области и высокопоставленные чиновники.

Александр Лапин после окончания Казанского высшего танкового командного училища закончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2014 года служит в Восточном округе. В 2017 году возглавлял штаб группировки войск ВС РФ в Сирии.

Александр Лукманов
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