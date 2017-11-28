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29 ноября 2017
28 ноября 2017
23:44  28 ноября 2017 0

В Минобороны объяснили причину «небезопасного» перехвата самолета-разведчика США

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Российский истребитель был поднят в воздух из-за приближающегося к границе России военного самолета СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

В Минобороны России подтвердили, что российский истребитель Су-30 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Чёрным морем. Как пояснили в Южном военном округе, истребитель был поднят в воздух после того, как над нейтральными водами был замечен приближающийся к российской границе самолет ВВС США.

«Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon. После своего обнаружения российским истребителем Р-8А Poseidon изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России», — приводит RT комментарий ЮВО.

Ранее представитель Пентагона Мишель Балданза заявила о перехвате американского самолета над Черным морем. По ее словам, из-за «небезопасного» маневра Су-30 воздушному судну США пришлось сойти с курса «с 15-градусным креном при мощной турбулентности».

Сергей Демин
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