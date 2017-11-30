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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:56  30 ноября 2017 0

Парламент Дании единогласно проголосовал за запрет строительства «Северного потока-2»

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
У Газпрома имеется запасной вариантФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В парламенте Дании одобрили законопроект, позволяющий запретить строительство газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах страны. Решение принято единогласно.

Теперь вопрос о целесообразности прокладки труб через территориальные воды страны будет находиться в руках министерства иностранных дел Дании, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Газопровод должен был пройти через датские воды возле острова Борнхольм, пишет RT. Эксперты отмечают, что принятый закон является в большей степени внешним сигналом, нежели реальным препятствием для строительства «Северного потока-2».

В «Газпроме» подчеркнули, что заранее разрабатывали альтернативный маршрут строительства на случай препятствий со стороны руководства европейских стран, отмечает агентство Nation News.

Лев Истомин
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