В Домодедово при посадке едва не разбился самолет

В московском аэропорту Домодедово грузовой самолет Airbus A300, летевший из Каира, чуть не разбился при заходе на посадку. Причиной могла стать ошибка пилотов, которые неверно рассчитали траекторию приземления.
В самолете сработал датчик предупреждения столкновения с землей, в таком случае у пилотов остается примерно 20-30 секунд до катастрофы, сообщает канал Mash. Диспетчеры расчистили пространство для воздушного судна, и пилоты увели его на второй круг, после чего посадили. Власти Египта будут разбираться в случившемся.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в аэропортах Москвы произошла задержка ряда рейсов, наибольшее число задержек произошло в Домодедово. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.