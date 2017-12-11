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11 декабря 2017
13:15  11 декабря 2017 2

В Домодедово при посадке едва не разбился самолет

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
В самолете сработал датчик предупреждения столкновения с землейФото: Pixabay

В московском аэропорту Домодедово грузовой самолет Airbus A300, летевший из Каира, чуть не разбился при заходе на посадку. Причиной могла стать ошибка пилотов, которые неверно рассчитали траекторию приземления.

В самолете сработал датчик предупреждения столкновения с землей, в таком случае у пилотов остается примерно 20-30 секунд до катастрофы, сообщает канал Mash. Диспетчеры расчистили пространство для воздушного судна, и пилоты увели его на второй круг, после чего посадили. Власти Египта будут разбираться в случившемся.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в аэропортах Москвы произошла задержка ряда рейсов, наибольшее число задержек произошло в Домодедово. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Ксения Томашова
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