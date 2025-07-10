В США рассказали увеличат ли поставки оружия Киеву

Экономист Сакс: США не увеличат поставки оружия Украине
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США не заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Сакс
США не заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Сакс Фото:
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США не будут существенно увеличивать поставки оружия Украине. Такое предположение сделал американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины», — передает слова Сакса РИА Новости. По его словам, это связано с незаинтересованностью американского общества, включая избирателей президента США Дональда Трампа в украинском конфликте.

Хотя Трамп обещал больше оборонительного оружия, тем не менее, ранее сообщалось о приостановке поставок на фоне истощения запасов. Россия рассматривает поставки вооружений как вмешательство и предупреждает о возможных последствиях.

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США не будут существенно увеличивать поставки оружия Украине. Такое предположение сделал американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. «Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины», — передает слова Сакса РИА Новости. По его словам, это связано с незаинтересованностью американского общества, включая избирателей президента США Дональда Трампа в украинском конфликте. Хотя Трамп обещал больше оборонительного оружия, тем не менее, ранее сообщалось о приостановке поставок на фоне истощения запасов. Россия рассматривает поставки вооружений как вмешательство и предупреждает о возможных последствиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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