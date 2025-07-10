ВСУ атаковали мирных жителей в ходе эвакуации из Толстого в ДНР

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ВСУ регулярно совершают нападения на мирных жителей, заявил Механ
ВСУ регулярно совершают нападения на мирных жителей, заявил Механ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ.

«При эвакуации из населенного пункта Толстой мирных граждан нам приходилось зачастую закрывать собой», — передает слова Механа ТАСС. Он добавил, что эвакуация, несмотря на инцидент, все же была успешно завершена.

Село Толстой освобождено российскими силами 9 июля. В ходе боев для его защиты были уничтожены несколько украинских штурмовых подразделений.

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Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ. «При эвакуации из населенного пункта Толстой мирных граждан нам приходилось зачастую закрывать собой», — передает слова Механа ТАСС. Он добавил, что эвакуация, несмотря на инцидент, все же была успешно завершена. Село Толстой освобождено российскими силами 9 июля. В ходе боев для его защиты были уничтожены несколько украинских штурмовых подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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