В Минобороны рассказали, сколько беспилотников ВСУ было сбито за сутки

Минобороны: за сутки средства ПВО уничтожили 185 украинских БПЛА и 5 авиабомб
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За прошедшие сутки силы ПВО сбили 185 беспилотников ВСУ самолетного типа
За прошедшие сутки силы ПВО сбили 185 беспилотников ВСУ самолетного типа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО уничтожили 185 украинских дронов и пять управляемых авиационных бомб. Об этом рассказали в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Кроме того, Минобороны проинформировало, что российские военные уничтожили склад боеприпасов, место хранения ракетного вооружения, а также места временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА было уничтожено в акватории Черного моря. Один беспилотник долетел до Пензенской области.

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Российские силы ПВО уничтожили 185 украинских дронов и пять управляемых авиационных бомб. Об этом рассказали в Минобороны. «Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, Минобороны проинформировало, что российские военные уничтожили склад боеприпасов, место хранения ракетного вооружения, а также места временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 131 районе. Ранее стало известно, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА было уничтожено в акватории Черного моря. Один беспилотник долетел до Пензенской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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