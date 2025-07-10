Российские силы ПВО уничтожили 185 украинских дронов и пять управляемых авиационных бомб. Об этом рассказали в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Кроме того, Минобороны проинформировало, что российские военные уничтожили склад боеприпасов, место хранения ракетного вооружения, а также места временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.
Ранее стало известно, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА было уничтожено в акватории Черного моря. Один беспилотник долетел до Пензенской области.
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