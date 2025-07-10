Где в России наблюдаются сбои в работе интернета 10 июля. Инфографика

В Санкт-Петербурге и Саратовской области пользователи жалуются на сбои интернета
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Люди жалуются на сбои в работе интернета в Петербурге и Саратовской области
Люди жалуются на сбои в работе интернета в Петербурге и Саратовской области Фото:

Сбои в работе мобильного интернета и связи наблюдаются в ряде российских регионов — Санкт-Петербурге и Саратовской области. Также жители из самых разных уголков России жалуются на сбои сайтов Минобороны РФ, Skynet, Фрисби. Подробнее о том, где именно и в каких сервисах наблюдаются сбои — в материале URA.RU.

Сбои в работе интернета

Санкт-Петербург

Пользователи из Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета и мобильной связи: за сутки нарушения заметили около 190 тысяч человек. В основном у людей не получается зайти на региональные страницы. Жалобы приходят от пользователей различных операторов, следует из данных сайта Downdetector.

Саратовская область

Утром и днем жители региона жалуются на сбои в мобильном интернете. Всего о нарушениях сообщили примерно 25 тысяч человек за прошедшие сутки. 

Регионы, где наблюдались и наблюдаются сбои
Регионы, где наблюдались и наблюдаются сбои
Фото:

Какие сервисы недоступны в разных регионах РФ

Минобороны

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе сайта Минобороны, в основном — со входом в личный кабинет. Это следует из данных сайта-детектора сбоев Downdetector.

На проблемы со входом в личный кабинет (60% жалоб) и на сайт (32% жалоб) жалуются в основном пользователи Камчатского края. Также жалобы приходят от граждан из Хабаровского края, Калининградской, Тверской и Сахалинской областей. Сбои происходят у пользователей разных провайдеров и в основном на мобильных устройствах.

Сбои в работе сайта Минобороны РФ
Сбои в работе сайта Минобороны РФ
Фото:

Skynet

В Татарстане зафиксированы сбои в работе интернет-провайдера Skynet. Проблемы с доступом испытывают пользователи из 32 городов. Проблемы подтверждаются умеренным числом жалоб. Многие абоненты сталкиваются с низкой скоростью соединения. 

Сбои в работе интернет провайдера Skynet
Сбои в работе интернет провайдера Skynet
Фото:

Фрисби

Утром и днем в Свердловской и Челябинской областях наблюдаются сбои в работе приложения для оплаты ЖКХ, ЖКУ и других услуг "Фрисби". За сутки на нарушения пожаловались около пяти тысяч человек. Среди распространенных жалоб: не загружается или виснет приложение, не проходит оплата.

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Сбои в работе мобильного интернета и связи наблюдаются в ряде российских регионов — Санкт-Петербурге и Саратовской области. Также жители из самых разных уголков России жалуются на сбои сайтов Минобороны РФ, Skynet, Фрисби. Подробнее о том, где именно и в каких сервисах наблюдаются сбои — в материале URA.RU. Сбои в работе интернета Санкт-Петербург Пользователи из Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета и мобильной связи: за сутки нарушения заметили около 190 тысяч человек. В основном у людей не получается зайти на региональные страницы. Жалобы приходят от пользователей различных операторов, следует из данных сайта Downdetector. Саратовская область Утром и днем жители региона жалуются на сбои в мобильном интернете. Всего о нарушениях сообщили примерно 25 тысяч человек за прошедшие сутки.  Какие сервисы недоступны в разных регионах РФ Минобороны В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе сайта Минобороны, в основном — со входом в личный кабинет. Это следует из данных сайта-детектора сбоев Downdetector. На проблемы со входом в личный кабинет (60% жалоб) и на сайт (32% жалоб) жалуются в основном пользователи Камчатского края. Также жалобы приходят от граждан из Хабаровского края, Калининградской, Тверской и Сахалинской областей. Сбои происходят у пользователей разных провайдеров и в основном на мобильных устройствах. Skynet В Татарстане зафиксированы сбои в работе интернет-провайдера Skynet. Проблемы с доступом испытывают пользователи из 32 городов. Проблемы подтверждаются умеренным числом жалоб. Многие абоненты сталкиваются с низкой скоростью соединения.  Фрисби Утром и днем в Свердловской и Челябинской областях наблюдаются сбои в работе приложения для оплаты ЖКХ, ЖКУ и других услуг "Фрисби". За сутки на нарушения пожаловались около пяти тысяч человек. Среди распространенных жалоб: не загружается или виснет приложение, не проходит оплата.
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