В Пушкине разгорелся пожар
В подмосковном Пушкине вспыхнула крыша пятиэтажного дома. Отмечается, что причины пожара могут быть связаны с некачественным ремонтом.
«Горит крыша пятиэтажного дома в подмосковном Пушкине», — сообщает telegram-канал URA.RU. Очевидцы сообщают, что пожар возник в результате нарушений, допущенных во время ремонта кровли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!