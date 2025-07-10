В Пушкине вспыхнула крыша пятиэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пушкине разгорелся пожар
В Пушкине разгорелся пожар Фото:

В подмосковном Пушкине вспыхнула крыша пятиэтажного дома. Отмечается, что причины пожара могут быть связаны с некачественным ремонтом.

«Горит крыша пятиэтажного дома в подмосковном Пушкине», — сообщает telegram-канал URA.RU. Очевидцы сообщают, что пожар возник в результате нарушений, допущенных во время ремонта кровли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковном Пушкине вспыхнула крыша пятиэтажного дома. Отмечается, что причины пожара могут быть связаны с некачественным ремонтом. «Горит крыша пятиэтажного дома в подмосковном Пушкине», — сообщает telegram-канал URA.RU. Очевидцы сообщают, что пожар возник в результате нарушений, допущенных во время ремонта кровли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...