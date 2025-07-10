В Турции раскрыли, как Запад манипулирует мнением о конфликте на Украине

Aydinlik: Запад манипулирует мнением по конфликту России и Украины
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Турецкая газета получила доступ к переписке дипломатов в Кувейте
Турецкая газета получила доступ к переписке дипломатов в Кувейте Фото:

Запад манипулирует мнением и навязывает свою точку зрения относительно конфликта России и Украины. Об этом заявляет турецкая газета Aydinlik, ссылаясь на утечку переписки западных дипломатов в Кувейте.

«Aydinlik получил переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — написано в материале.

Отмечается, что в обсуждении задействованы высокопоставленные должностные лица из Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины, а также представители Европейского союза, аккредитованные в Кувейте. По информации издания, опубликованные материалы свидетельствуют о попытках влиять на формирование официальной позиции Кувейта и продвижении западной точки зрения в контексте российско-украинского конфликта.

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Запад манипулирует мнением и навязывает свою точку зрения относительно конфликта России и Украины. Об этом заявляет турецкая газета Aydinlik, ссылаясь на утечку переписки западных дипломатов в Кувейте. «Aydinlik получил переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — написано в материале. Отмечается, что в обсуждении задействованы высокопоставленные должностные лица из Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины, а также представители Европейского союза, аккредитованные в Кувейте. По информации издания, опубликованные материалы свидетельствуют о попытках влиять на формирование официальной позиции Кувейта и продвижении западной точки зрения в контексте российско-украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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