Пожар в подмосковном Пушкино локализован

Пожар на крыше жилого дома в подмосковном Пушкино локализован. Об этом заявил региональный главк МЧС.
«Открытое горение на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино ликвидировано, предварительно, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе регионального главка. Его слова приводит РИА Новости. Судя по информации, горение ликвидировали в 11:40 по местному времени. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар на крыше пятиэтажного дома в Пушкино мог возникнуть из-за нарушений, допущенных при ремонте кровли. Очевидцы утверждали, что возгорание началось вскоре после проведения строительных работ. Специалисты продолжают выяснять точные причины происшествия.
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