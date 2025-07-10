Правительство обновит стратегию развития российского автопрома

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Проект развития автопрома будет дополнен в соответствии с новыми реалиями
Проект развития автопрома будет дополнен в соответствии с новыми реалиями Фото:

Проект стратегии развития автопрома будет доработан с акцентом на улучшение мер поддержки российских производителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

«Проект стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей», — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства. Там добавили, что проект будет актуализирован, включая условия доступа к мерам поддержки, такие как локализация и экспортные перспективы. Министерства должны представить свои предложения до конца ноября.

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Проект стратегии развития автопрома будет доработан с акцентом на улучшение мер поддержки российских производителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. «Проект стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей», — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства. Там добавили, что проект будет актуализирован, включая условия доступа к мерам поддержки, такие как локализация и экспортные перспективы. Министерства должны представить свои предложения до конца ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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