Правительство обновит стратегию развития российского автопрома

Проект стратегии развития автопрома будет доработан с акцентом на улучшение мер поддержки российских производителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
«Проект стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей», — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства. Там добавили, что проект будет актуализирован, включая условия доступа к мерам поддержки, такие как локализация и экспортные перспективы. Министерства должны представить свои предложения до конца ноября.
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