Корейский актер учил русский язык в университете, а затем прожил некоторое время в России
Корейский актер Хо Сон Тхэ, сыгравший в первом сезоне сериала «Игра в кальмара» спел песню «Журавли» на русском языке. Сделал он это в эфире телеканала KBS World.
Музыку к песне «Журавли» написал композитор Ян Френкель, а текст написал поэт Расул Гамзатов. Актер, исполнивший песню, учил русский язык в университете. А затем прожил несколько лет в России.
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