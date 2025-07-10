Звезда «Игры в кальмара» спел на русском песню «Журавли». Видео

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Корейский актер учил русский язык в университете, а затем прожил некоторое время в России
Корейский актер учил русский язык в университете, а затем прожил некоторое время в России Фото:

Корейский актер Хо Сон Тхэ, сыгравший в первом сезоне сериала «Игра в кальмара» спел песню «Журавли» на русском языке. Сделал он это в эфире телеканала KBS World.

Музыку к песне «Журавли» написал композитор Ян Френкель, а текст написал поэт Расул Гамзатов. Актер, исполнивший песню, учил русский язык в университете. А затем прожил несколько лет в России.

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Корейский актер Хо Сон Тхэ, сыгравший в первом сезоне сериала «Игра в кальмара» спел песню «Журавли» на русском языке. Сделал он это в эфире телеканала KBS World. Музыку к песне «Журавли» написал композитор Ян Френкель, а текст написал поэт Расул Гамзатов. Актер, исполнивший песню, учил русский язык в университете. А затем прожил несколько лет в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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