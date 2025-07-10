В США рассказали о панике в Европе от политики Трампа по Украине

Politico: в Европе с недоверием восприняли смену политики Трампа по Украине
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Европа не знает чего ожидать от Трампа, пишет Politico
Европа не знает чего ожидать от Трампа, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Европе с недоверием восприняли изменения в политике президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет издание Politico.

«В Европе с трудом понимают, что происходит в администрации США», — говорится в материале издания. Там добавили, что политики обеспокоены возможными сценариями, такими как прекращение поставок или вывод войск из Европы, и замечают растущее недоумение по поводу изменений в позиции Вашингтона.

Они отмечают хаос и отсутствие координации в административной политике США, что создает неясность для стран, принимающих американские войска. При этом Трамп подчеркивает поддержку Киева, несмотря на информацию о приостановке поставок оружия, что также вызывает недоумение.

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В Европе с недоверием восприняли изменения в политике президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет издание Politico. «В Европе с трудом понимают, что происходит в администрации США», — говорится в материале издания. Там добавили, что политики обеспокоены возможными сценариями, такими как прекращение поставок или вывод войск из Европы, и замечают растущее недоумение по поводу изменений в позиции Вашингтона. Они отмечают хаос и отсутствие координации в административной политике США, что создает неясность для стран, принимающих американские войска. При этом Трамп подчеркивает поддержку Киева, несмотря на информацию о приостановке поставок оружия, что также вызывает недоумение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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