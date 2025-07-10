В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Депутат Госдумы Водолацкий: Трамп является позером
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Трамп привлекает к себе внимание, заявил Водолацкий
Трамп привлекает к себе внимание, заявил Водолацкий Фото:

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и Китая являются пустыми угрозами, так как у американского политика имеется склонность к позерству. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Реагировать на заявления Трампа нельзя по той причине, что Трамп является позером", — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что Трамп стремится к вниманию и не способен подчинить Москву и Пекин.

CNN опубликовала аудиозапись, где Дональд Трамп угрожает "разбомбить Москву" и "Пекин". С такими словами он якобы обращался к президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину.

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Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и Китая являются пустыми угрозами, так как у американского политика имеется склонность к позерству. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. "Реагировать на заявления Трампа нельзя по той причине, что Трамп является позером", — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что Трамп стремится к вниманию и не способен подчинить Москву и Пекин. CNN опубликовала аудиозапись, где Дональд Трамп угрожает "разбомбить Москву" и "Пекин". С такими словами он якобы обращался к президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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