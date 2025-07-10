В Минэнерго рассказали о ходе импортозамещения в России

Почти все технологии нефтегазовой отрасли в России импортозамещены. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
«У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены — это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам. Осталось еще примерно 200 технологий, и это мы до конца 2027 года закончим реализацией этого проекта», — заявил Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, раньше все базировалось на стандартах Американского института нефти, а сейчас Россия создает свои стандарты и разрабатывает импортозамещение. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме также обсуждались меры по развитию ключевых отраслей, включая энергетику, и продвижению отечественных технологий и инноваций.
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