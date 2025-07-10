Стала известна причина сбоев на сайте Минобороны РФ

Россияне утром пожаловались на сбои в работе сайта Минобороны. Однако это обычная история для 10 числа каждого месяца.
Сегодня причиной сбоя стало массовое использования личного кабинета. Традиционно по 10 числам в нем можно узнать сумму выплат. Система столкнулась с большим наплывом пользователей из-за чего наблюдались сбои.
Больше всего жалоб на работу сайта Минобороны было со стороны пользователей с Дальнего Востока — Камчатский край. Также проблемы наблюдались у людей из Хабаровского края, Тверской области и ряда других регионов. Спустя несколько часов количество жалоб существенно уменьшилось.
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