Стала известна причина сбоев на сайте Минобороны РФ

Сбои на сайте Минобороны произошли из-за наплыва посетителей
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Временные проблемы на сайте Минобороны по 10 числам – это обычная история
Временные проблемы на сайте Минобороны по 10 числам – это обычная история Фото:

Россияне утром пожаловались на сбои в работе сайта Минобороны. Однако это обычная история для 10 числа каждого месяца.

Сегодня причиной сбоя стало массовое использования личного кабинета. Традиционно по 10 числам в нем можно узнать сумму выплат. Система столкнулась с большим наплывом пользователей из-за чего наблюдались сбои.   

Больше всего жалоб на работу сайта Минобороны было со стороны пользователей с Дальнего Востока — Камчатский край. Также проблемы наблюдались у людей из Хабаровского края, Тверской области и ряда других регионов. Спустя несколько часов количество жалоб существенно уменьшилось. 

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Россияне утром пожаловались на сбои в работе сайта Минобороны. Однако это обычная история для 10 числа каждого месяца. Сегодня причиной сбоя стало массовое использования личного кабинета. Традиционно по 10 числам в нем можно узнать сумму выплат. Система столкнулась с большим наплывом пользователей из-за чего наблюдались сбои.    Больше всего жалоб на работу сайта Минобороны было со стороны пользователей с Дальнего Востока — Камчатский край. Также проблемы наблюдались у людей из Хабаровского края, Тверской области и ряда других регионов. Спустя несколько часов количество жалоб существенно уменьшилось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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