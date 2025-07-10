Зеленский сбежал из страны на фоне атаки по Киеву

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Зеленский отправился в Ватикан
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев на фоне масштабной атаки на страну. Отмечается, что он уехал в Ватикан.

«Зеленский покинул территорию Украины и уехал в Ватикан на фоне ударов по Киеву», — сообщает MK.RU. Там добавили, что удары привели к пожарам в Шевченковском и Дарницком районах Киева.

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонного комплекса и военному аэродрому в Киеве. Задачи были успешно выполнены, сообщает Министерство обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев на фоне масштабной атаки на страну. Отмечается, что он уехал в Ватикан. «Зеленский покинул территорию Украины и уехал в Ватикан на фоне ударов по Киеву», — сообщает MK.RU. Там добавили, что удары привели к пожарам в Шевченковском и Дарницком районах Киева. Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонного комплекса и военному аэродрому в Киеве. Задачи были успешно выполнены, сообщает Министерство обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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