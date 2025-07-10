Алиев и Пашинян начали встречу в Абу-Даби

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Пресс-служба подтвердила начало встречи Алиева и Пашиняна в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в ТАСС.
Ранее, 9 июля, стало известно, что Алиев встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Зайедом Аль Нахаяном. Они обсудили армяно-азербайджанские переговоры и будущее возможное подписание мирного соглашения, сообщало агентство АзерТадж.
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