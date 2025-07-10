Алиев и Пашинян начали встречу в Абу-Даби

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Пашинян встретился с главой Армении в ОАЭ
Пашинян встретился с главой Армении в ОАЭ Фото:

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства. 

Пресс-служба подтвердила начало встречи Алиева и Пашиняна в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в ТАСС.

Ранее, 9 июля, стало известно, что Алиев встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Зайедом Аль Нахаяном. Они обсудили армяно-азербайджанские переговоры и будущее возможное подписание мирного соглашения, сообщало агентство АзерТадж.

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Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.  Пресс-служба подтвердила начало встречи Алиева и Пашиняна в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в ТАСС. Ранее, 9 июля, стало известно, что Алиев встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Зайедом Аль Нахаяном. Они обсудили армяно-азербайджанские переговоры и будущее возможное подписание мирного соглашения, сообщало агентство АзерТадж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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