Стало известно о планах Киева использовать против России химическое оружие

Депутат Ивлев: Киев изучает возможности использования химического оружия
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Соответствующие меры по обеспечению безопасности бойцов в зоне СВО уже приняты, сообщил Ивлев
Соответствующие меры по обеспечению безопасности бойцов в зоне СВО уже приняты, сообщил Ивлев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ изучали возможность оснащением беспилотников химическим оружием для использования его против армии России. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«В ходе СВО Минобороны России неоднократно фиксировало факты использования ВСУ хлорпикрина. Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты», — поделился Ивлев. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Генштаб России в курсе поступившей информации. В связи с этим уже приняты соответствующие меры безопасности в зоне СВО.

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ВСУ изучали возможность оснащением беспилотников химическим оружием для использования его против армии России. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «В ходе СВО Минобороны России неоднократно фиксировало факты использования ВСУ хлорпикрина. Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты», — поделился Ивлев. Его слова приводит ТАСС. По его словам, Генштаб России в курсе поступившей информации. В связи с этим уже приняты соответствующие меры безопасности в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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