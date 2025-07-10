Огонь в Ростовской области не отступает: лесной пожар охватил 427 гектаров

Площадь пожара в Каменском лесничестве Ростовской области увеличилась до 427 гектаров. Об этом сообщили в Минприроды региона.
"В настоящее время площадь пожара составляет 427 га, из которых 58 га — верховой пожар", — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в ликвидации возгорания задействованы 194 специалиста и 54 единицы специализированной техники.
Жертв и пострадавших среди населения не зафиксировано. Министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин сообщил, что работу пожарных осложняют неблагоприятные метеоусловия, в частности, высокая температура воздуха и сильный ветер.
Ранее в Хилокском районе Забайкалья был локализован крупнейший в регионе лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров. Протяженность кромки составляет около 300 километров, на месте работают 50 единиц техники, передает "360.ru".
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