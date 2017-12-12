04:56 12 декабря 2017 0

В армии США официально служит более 1,5 тыс лиц с нарушением половой идентификации Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суд отменил решение президента США Дональда Трампа о запрете принимать на военную службу граждан, прошедших операцию по смене пола. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей Министерства обороны.

Как сообщает «Экономика сегодня», трансгендерам снова официально разрешено поступать на службу. Соответствующий допуск уже утвержден Пентагоном, хотя официально разрешение должно вступить в силу лишь с 1 января 2018 года.

«Суд не убежден, что ответчикам будет нанесен непоправимый ущерб, если они позволят принимать трансгендеров в вооружённые силы начиная с 1 января 2018 года», — цитирует решение суда RT. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге в Белом доме подтвердила, что администрация подчиняется судебному решению.

Напомним, служить в армии и на флоте трансгендерам разрешил предшественник нынешнего президента, Барак Обама. Как писало «URA.RU», настроенный более консервативно, Дональд Трамп попытался отменить данную норму, однако это не нашло поддержки. В октябре инициатива президента была заблокирована. Сейчас в американской армии официально служит более 1,5 тыс. лиц с нарушениями половой идентификации.