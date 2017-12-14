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14 декабря 2017
13 декабря 2017
02:26  14 декабря 2017 0

Назван самый опасный автомобиль в мире. ВИДЕО

Модель появилась на рынке в 2005 году и с тех пор существенно не меняласьФото: Wikimedia Commons, Pava

Последнее место в рейтинге безопасности, составленным Европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов авто Euro NCAP, занял Fiat Punto.

При проведенных в этом году краш-тестах этот автомобиль не заработал ни одной звезды из пяти возможных, установив таким образом своеобразный антирекорд. Ни одной машине не удавалось продемонстрировать столь низкие показатели, как Fiat Punto. В частности, на негативную оценку повлияло отсутствие напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности у всех, кроме водителя, а также система контроля скорости, передает телеканал 360.

Эксперты Euro NCAP тестировали хетчбэк Fiat Punto с двигателем объема 1,2 литра. Объяснение у антирекорда довольно простое: модель появилась на рынке в 2005 и с тех пор не получала никаких существенных изменений.

По три звезды заработали модели Alfa Romeo Giulietta, Dacia Duster, Ford C-Max, Ford Grand C-Max, Kia Stonic и другие. А пять звезд достались более дорогим моделям: BMW 6 Series GT, Hyundai Kona, Jaguar F-Pace, Kia Stinger и Toyota Yaris.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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