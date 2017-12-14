08:30 14 декабря 2017 1

Выдвижение Путина готовы поддержать многие известные люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кремле начали формировать инициативную группу на случай, если действующий глава государства Владимир Путин решит пойти на президентские выборы самовыдвиженцем. В этом случае поддержать кандидата в президенты должна инициативная группа численностью не менее 500 человек.

По мнению представителей администрации президента, Путина могут поддержать многие именитые артисты, спортсмены, а также известные общественники и региональные активисты возглавляемого президентом Общероссийского народного фронта, пишет газета «Ведомости». В Кремле полагают, что многие из них продолжат участие в кампании в качестве доверенных лиц Путина. В группу, скорее всего, включат и представителей движения Putin Team, созданного знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом изданию рассказали в «Единой России».

Кроме того, к выборам будут привлечены и оппозиционные партии. Как ранее писало «URA.RU», поддержать главу государства, отказавшись от участия в выборах, готов лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Политолог Константин Калачев полагает, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. По его словам, состав инициативной группы должен показать широкую коалицию вокруг Путина и то, что он фигура надпартийная, что его партия — это все россияне, а он сам — народный президент и верховный арбитр.