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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:31  16 декабря 2017 0

В Одессе отец зарезал сына за критику Порошенко. ВИДЕО

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
51-летнему мужчине не понравились слова сына о политике Петра ПорошенкоФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Житель Одессы убил собственного сына из-за разницы в политических взглядах. Разгоряченный спор о действиях президента Украины Петра Порошенко завершился фатальной поножовщиной.

Перепалка между 51-летним мужчиной и его 28-летним сыном произошла во время празднования дня рождения. Выпив изрядное количество алкоголя, родственники принялись обсуждать «новую политику Порошенко» — отец заявил, что поддерживает курс президента, а сын, напротив, говорил о «беспределе действующей власти». Спор быстро перерос в драку, в ходе которой отец несколько раз ударил сына кухонным ножом. От полученных ранений парень скончался на месте.

«Даже не знаю, как оно случилось… Мы немножко поссорились, кто прав, кто не прав. Так получилось, что я был прав. Слово за слово» — цитирует подозреваемого «РЕН ТВ».

Сергей Макеев
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