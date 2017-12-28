16:15 28 декабря 2017 1

Взрывное устройство, сработавшее в супермаркете, было начинено поражающими элементами Фото: depositphotos.com © URA.RU

Опубликована фотография мужчины, который может быть причастен к взрыву в Санкт-Петербурге. Подозреваемый был одет в зеленую толстовку, черные штаны и кроссовки.

Он некоторое время ходил по магазину, после чего вышел из супермаркета без покупок. Снимок разместило РИА «Росбалт». Ранее президент России Владимир Путин признал произошедшее терактом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Сработало врывное устройство, начиненное поражающими элементами; его мощность была эквивалентна 200 граммам тротила. Пострадали 13 человек.

«URA.RU» публиковало видеозаписи с внутренних камер наблюдения, на которые попал подозреваемый. О причинах произошедшего и мотивах преступника пока ничего не известно.