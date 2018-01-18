Песков рассказал, что больше всего не любит Путин

Пресс-секретарь рассказал о предпочтениях президента
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, что Владимир Путин не любит больше всего. Это произошло в эфире передачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
«Лжи и некомпетентности», — заявил Песков в беседе с телеведущей. Отметим, полная версия программы выйдет в эфир вечером в воскресенье, 21 января.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья и физической форме Путина, сообщало «Федеральное агентство новостей». По его словам, президент «может дать фору многим».