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20 января 2018
07:43  20 января 2018 16

Подростковый возраст предложили увеличить до 24 лет

Съемки жизни горожан финнскими документалистами. Екатеринбург, шар у драмы, подростки, молодежь, отдых, фонтан, октябрьская площадь
Современная молодежь позже заводит семью и медленнее стареетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты в Европе считают целесообразным поднять подростковый возраст до 24 лет. Они провели социологическое исследование и выяснили, что местная молодежь вступает во взрослую жизнь именно в этом возрасте.

При этом ранее считалось, европейцы взрослеют в 19 лет, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на данные журнала Lancet. Специалисты заявили, что после достижения общепринятого взросления возраста мозг человека продолжает развиваться в течение нескольких лет. Кроме этого, по их словам, современная молодежь медленнее стареет и позже заводит семью.

Так, согласно данным статистики, в Британии молодые люди начинают жить независимо от родителей только в 25 лет. Поиск партнера сдвигается на еще более поздний срок: в среднем женщины вступают в брак в 30,6 лет, а мужчины в 32,5 лет. Между тем идею поднять подростковый возраст до 24 лет поддержали не все: критики отмечают, что принятие соответствующего закона поспособствует еще большей инфантильности молодых людей.

Фонд народонаселения ООН считает, что подростки — это люди в возрасте от 10 до 19 лет. По данным ООН за 2015 год, в мире проживает больше миллиарда подростков — это приблизительно каждый шестой житель земли.

Феликс Сорокин
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