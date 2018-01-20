Подростковый возраст предложили увеличить до 24 лет

Эксперты в Европе считают целесообразным поднять подростковый возраст до 24 лет. Они провели социологическое исследование и выяснили, что местная молодежь вступает во взрослую жизнь именно в этом возрасте.
При этом ранее считалось, европейцы взрослеют в 19 лет, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на данные журнала Lancet. Специалисты заявили, что после достижения общепринятого взросления возраста мозг человека продолжает развиваться в течение нескольких лет. Кроме этого, по их словам, современная молодежь медленнее стареет и позже заводит семью.
Так, согласно данным статистики, в Британии молодые люди начинают жить независимо от родителей только в 25 лет. Поиск партнера сдвигается на еще более поздний срок: в среднем женщины вступают в брак в 30,6 лет, а мужчины в 32,5 лет. Между тем идею поднять подростковый возраст до 24 лет поддержали не все: критики отмечают, что принятие соответствующего закона поспособствует еще большей инфантильности молодых людей.
Фонд народонаселения ООН считает, что подростки — это люди в возрасте от 10 до 19 лет. По данным ООН за 2015 год, в мире проживает больше миллиарда подростков — это приблизительно каждый шестой житель земли.