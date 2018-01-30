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31 января 2018
30 января 2018
21:43  30 января 2018 8

Толпа пьяных подростков жестоко избила участкового. ВИДЕО

Операция
Участковый прибыл на жалобу из-за шумных подростков (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Актаныш в Татарстане толпа пьяных подростков жестоко избила участкового: школьники повалили его на землю и принялись запинывать ногами, не давая подняться. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Участковый прибыл на жалобу от местных жителей. Им мешала шумная группа молодых людей, которые распивали алкоголь в общественном месте. Прибыв на указанный адрес, полицейский застал вместо компании только одного нетрезвого 17-летнего юношу, которого решил доставить в отдел. Ему помешала толпа школьников, которая неожиданно налетела на него и принялась избивать. После этого молодые люди скрылись. В результате нападения, по информации Life.ru, сотрудник полиции получил множественные гематомы и перелом носа.

Двоих нападавших задержали по горячим следам, признавать свою вину они отказываются. Розыск остальных продолжается. В СК РФ по республике Татарстан сообщили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством, чтобы молодых людей заключили под стражу.

Видео: Hue.

Ранее «URA.RU» публиковало репортаж о воровской романтике среди уральских подростков. Арестантское уркаганское единство (АУЕ) все чаще заставляет детей жить по тюремным правилам и мечтать о заключении. В школах появляются «смотрящие», которые наводят свои порядки, командуют другими детьми и учат жить по принципам арестанского уклада сверстников.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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