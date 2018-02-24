10:00 24 февраля 2018 8

О тюнинге можно забыть Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Сегодня 24 февраля, суббота. И это лучшие тексты за неделю:

Государство берет под свой контроль продуктовый ретейл — крупные торговые сети национализируют. «Магнит» формально уже перешел в руки госбанка ВТБ. Эксперты объяснили «URA.RU», почему это не очень хорошо, рассказали, кто будет следующим, и вспомнили магазины времен СССР.

Пенсии обещают повысить до 25 тысяч рублей. Но только к 2030 году. Эксперты жестко раскритиковали заявление вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец и объяснили, почему это возможно сделать уже сейчас, даже без повышения пенсионного возраста.

Средний класс поднял бунт против «Аэрофлота». Авиакомпания резко ужесточила требования к провозу ручной клади, переплюнув в этом вопросе даже «Победу». ВИПы, опрошенные «URA.RU», критикуют авиакомпанию, объясняют, «зачем платить больше», и предлагают менять чемоданы.

Автомобильный тюнинг в России окажется все закона. Не получится даже «приподнять» или «занизить» машину. Все из-за новых правил техосмотра, которые вступили в силу 22 февраля. Теперь любую «переделку» нужно специально оформлять и подтверждать документами.

Сразу в двух уральских городах стартовал суд над бандой сутенеров. Члены группировки заманивали молодых девушек, готовых на интим ради денег, и делали из них секс-рабынь. Банду также обвиняют в торговле людьми и убийстве. Процесс закрыт от прессы, но нам удалось пообщаться с одной из пострадавших и найти фото и видео из суда.

Алексей Серебряков назвал хамство и наглость национальной идеей России. Заявление актера разожгло скандал в соцсетях и в профессиональном сообществе. В Госдуме даже предложили лишить актера гражданства. «URA.RU» поговорило с коллегой Серебрякова Михаилом Пореченковым — он рассказал, почему слова актера могли кого-то обидеть и в чем он сам видит национальную идею России.