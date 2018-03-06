В штабе Собчак рассказали о последствиях хакерской атаки

16:06 06 марта 2018 1

Официальный сайт Ксении Собчак устоял после кибератаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хакерская атака на сайт кандидата в президента РФ Ксении Собчак не привела к утечке данных. Об этом заявила пресс-секретарь кандидата Ксения Чудинова.

«Утечки данных не было. Мы оперативно закрыли все дыры, поменяли все пароли. Доступ был через одного пользователя», — цитирует Чудинову «Интерфакс». По ее словам, сейчас юристы штаба разбираются в произошедшем и, возможно, обратятся в суд.

Как напоминает «Национальная служба новостей», в понедельник, 5 марта, хакеры разместили на сайте кандидата рекламу несуществующей минеральной воды «Жирик» с изображением лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Таким образом злоумышленники вновь напомнили посетителям ресурса о конфликте двух кандидатов, начавшемся в ходе предвыборных дебатов. 28 февраля в эфире телеканала «России-1» Жириновский нецензурно оскорбил Собчак, после чего та плеснула в него водой, напоминает «Федеральное агентство новостей». Позже телеведущая отметила, что ей «очень грустно» из-за скандала с Жириновским, пишет «Русская планета».



Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Владимира Жириновского (ЛДПР), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Григория Явлинского («Яблоко») и Бориса Титова («Партия Роста»). Действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.