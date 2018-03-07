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07 марта 2018
06 марта 2018
06:32  07 марта 2018 0

Украинские дипломаты не получали от Собчак писем по поводу выезда в Крым

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, жест рукой, тасс
По словам Собчак, поскольку Крым — часть Украины, то въезд туда возможен только с разрешения КиеваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Посольство Украины в Москве пока не получало никаких писем от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Накануне она заявила, что обратилась к дипломатам с просьбой разрешить ей въезд в Крым, который считает территорией Украины.

«Мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», — приводит RT слова высокопоставленного украинского дипломата.

Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак в минувший вторник, 6 марта, заявила о том, что намерена посетить Крым, для чего подала украинским властям соответствующий запрос. Как писало «URA.RU», оппозиционно настроенная телеведущая считает, что Крым должен быть возвращен Украине.

Между тем в Киеве к заявлению кандидата отнеслись неоднозначно. Так, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук не видит ничего особенного в том, что Собчак поедет в Крым, если она не станет вести там предвыборную агитацию. В запрещенном на территории России «Правом секторе», однако, считают, что ни Собчак, ни другим кандидатам в президенты РФ в Крыму делать нечего.

«Мы плевать хотели и на Собчак и на всех остальных так называемых кандидатов в президенты России, — цитирует „Национальная служба новостей“ заявление представителя радикалов Артема Скоропадского. — Если выборы будут проходить на территории оккупированного Крыма, нам совершенно плевать, приедет туда Собчак или не приедет. Если украинские власти разрешат, мы тоже плевать на это хотели».

Евгений Александров
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