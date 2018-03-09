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09 марта 2018
08 марта 2018
09:32  09 марта 2018 0

Сенатору-«медвежонку» сделали выговор за обнимашки

Навязчивого дружелюбия хватило для санкцийФото: Pixabay

В США сенатору от Калифорнии Бобу Херцбергу порекомендовали воздержаться от объятий с коллегами. Решение вынес комитет сената по регламенту и административным вопросам.

«Вы получили предупреждение, что ваше поведение не приветствуется», — приводит Los Angeles Times вердикт ведомства. Сам Херцберг признал свою ошибку и попросил прощения.

Проверка доброжелательного поведения Херцберга началась после жалобы нескольких представительниц сената. Было установлено, что в действиях калифорнийца не было сексуального подтекста, но некоторые коллеги испытывали от них дискомфорт и называли их «нежеланными». Из-за любви к объятиям Херцберга прозвали «медвежонком» (Huggy Bear).

Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий извинился перед всеми женщинами, которым «причинил любые переживания», пишет «Федеральное агентство новостей». Это произошло после того, как несколько журналисток обвинили политика в домогательствах. Основные обвинения прозвучали от продюсера телевизионной компании «Дождь» Дарьи Жук, журналистки «Би-би-си» Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Семен Гринберг
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