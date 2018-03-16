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16 марта 2018
15 марта 2018
01:02  16 марта 2018 0

В Петербурге школьница накормила одноклассников транквилизаторами

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
Девочка утверждает, что нашла таблетки на улицеФото: Pixabay.com

Следователи выясняют обстоятельства массового отравления семиклассников в одной из школ Санкт-Петербурга. По предварительной информации, подростки употребили таблетки, которые принесла с собой их одноклассница.

Как сообщает следственное управление СКР по северной столице, необычное поведение школьников заметили преподаватели, которые и вызвали медиков. По результатам обследования было принято решение доставить в больницу троих любителей испытывать необычные ощущения. Остальные продолжили учебу согласно расписания.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении СКР.

Между тем, по информации издания «Коммерсант», зачинщицу массового употребления транквилизатора (а именно таким веществом, по предварительной информации, являются таблетки), допросили. Со слов девочки, пластиковый контейнер с неизвестными таблетками она нашла на улице. Правоохранители девочке не верят — скорее всего, он могла взять таблетки, которые применяются для борьбы с бессонницей, тревожными состояниями и раздражительностью, у кого-нибудь из престарелых родственников.

Почему одноклассники так легко согласились испытать на себе действие неизвестного им препарата, также предстоит установить в ходе проверки.

Евгений Александров
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