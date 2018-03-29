Рижские депутаты переведут семьям жертв пожара в Кемерове 50 тысяч евро

00:17 29 марта 2018 0

Нил Ушаков заявил, что Рига планирует выделить 50 тысяч евро ФОТО: Wikimedia Commons, Nil.ushakov

Депутаты городской думы Риги обсудят вопрос о выделении пятидесяти тысяч евро семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом написал мэр города Нил Ушаков на своей личной странице в Facebook.

«Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове, в размере 50 000 евро», — написал Ушаков, добавив, что с такой инициативой выступили многие депутаты. Решение рассмотрят на Финансовом комитете 29 марта.

Напомним, трагедия произошла 25 марта в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где находились детские игровые площадки и несколько кинозалов. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавших при пожаре детей, как пишет портал «Подмосковье сегодня», пригласят в подмосковный Красногорск на летний отдых. Там им проведут экскурсии, а также свозят в Кремль. Глава государства Владимир Путин объявил 28 марта дне общероссийского траура.