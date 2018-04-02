07:39 02 апреля 2018 2

Внук редко навещает пожилую родственницу ФОТО: Дмитрий Дюжев, «ВКонтакте»

Мать отца известного российского актера Дмитрия Дюжева пожаловалась на невыносимый быт. На Тамару Петровну нападают грабители и она стесняется приглашать в дом врача. Об этом бабушка Дюжева рассказала в программе «Ты не поверишь!» в эфире НТВ.

Бабушка Дюжева по отцу — Тамара Петровна — живет одна в небольшом разваливающемся доме в Астрахани. Пожилая женщина призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем — болят почки и поджелудочная железа, с трудом передвигается по собственному дому. «Особенно тяжело утром, когда все тело ломит. Сейчас вот нужно ставить уколы три раза в день, а я стесняюсь приглашать врача в дом», — рассказала Тамара Петровна. При этом она конфликтует с соседями, которые то окно старушке заколотят, то забор снесут. Кроме того, на нее уже четыре раза нападали воры. «Один раз к горлу нож приставили, я почувствовала боль. Очень сильно испугалась, но обошлось», — поделилась Тамара Петровна.

1/2 ФОТО: кадр из программы «Ты не поверишь!»

На внука бабушка не в обиде — он приезжает редко, но иногда ей звонит и делает подарки. Недавно подарил шубу за 100 тысяч рублей, еще купил новый телевизор и кондиционер. Квартиру тоже Дюжев, по словам старушки, ей предлагал, но она отказалась. «Я в этом доме все делала сама, обустраивала. Жалко вот так все взять и оставить», — поделилась Тамара Петровна.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дюжев разочаровался в российском зрителе. Актер пожелал «туфты и лабуды» вместо сериалов.