15:43 11 апреля 2018 3

Для жизни в бункере нужно много воды Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В новостной программе телеканала «Вести-24» показали сюжет на случай Третьей мировой войны. Россиянам- паникерам рассказали, как выжить в бункере и при этом сэкономить на продуктах.

По мнению экспертов, главное правило продуктового набора Судного дня, который нужно взять с собой в бомбоубежище, — меньше сладостей, больше воды. «Воды чем больше, тем лучше, потому что без еды можно продержаться 2-3 недели, а без воды — нет», — пояснил телеканалу специалист по выживанию в экстремальных ситуациях Эдуард Халилов. Взрослым посоветовали захватить в бункер воды из расчета 2,5 литра в день, детям и кормящим матерям — по пять литров. Из продуктов, по мнению экспертов, нужно брать рис, овсянку, мясные консервы, сахар, соль и сухое молоко. Эти продукты могут храниться как минимум пять лет.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич сообщил, что Россия к войне не готовится, но в стране начали активно строить бомбоубежища. «Бомбоубежища должны оборудоваться согласно существующим нормативным документам о гражданской обороне. В этом нет ничего экстраординарного», — цитирует Клинцевича «Национальная служба новостей».