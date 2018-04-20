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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:25  20 апреля 2018 0

На российских предприятиях резко вырос спрос на роботов

Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, рука, технопарк, магнитогорск, андроидная техника, робот
По количеству роботов на производстве Россия пока отстает от других странФото: Илья Московец © URA.RU

В 2017 году Россия продемонстрировала рекордный спрос на установку промышленных роботов на производствах — рост составил 84% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привела Международная Федерация робототехники (IFR). О развитии робототехники в России и мире говорили эксперты на Industrial Robotics Workshop, который впервые проводился в нашей стране. В нем приняли участие более 250 специалистов.

Генеральный секретарь IFR Гудрун Лиценбергер считает, что роботы в будущем будут применяться во всех отраслях промышленности. «Роботы заменят человеческий труд по ряду сложных задач, к примеру, на особо опасных для человека производствах. Я бы сказала, что внедрение промышленных роботов приведет к появлению новых профессий», — сказала она. При этом одним из самых значимых тормозящих факторов для развития робототехники в России эксперты назвали нехватку кадров.

Однако сейчас на 10 тысяч российских работников приходится только три робота, рассказал президент Yaskawa Robotics Europe Бруно Шнекенбургер. В этом отношении Россия находится только на шестом месте среди стран Восточной Европы. Лидерами же являются Сингапур, Германия, Япония и Швеция. По общему количеству роботов всех превосходит Китай — там их насчитали 87 тысяч штук.

Тем не менее рост заявок на установку промышленных роботов на российских производствах в минувшем году составил 84% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году. «Мы запустили программу „Национальная технологическая инициатива“. В рамках программы государство будет предоставлять займы в размере от 20 до 500 млн рублей компаниям, которые хотят внедрять промышленных роботов на производствах», — рассказал директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов. «Кроме того, важное значение мы стали уделять подготовке специалистов в этой области», — добавил он.

Внедрение роботов на производстве не может происходить без оценки кибербезопасности и рисков для компании. На эту тему высказался представитель «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов. «Термин „киберугрозы“ я бы заменил на термин „инциденты“. „КамАЗ“ и другие производства заинтересованы в том, чтобы работать непрерывно», — сказал он. Суворов отметил, что компания анализирует существующие уязвимости, а также предлагает предприятиям «построить модель угроз до того, как технологическое решение будет внедрено на производстве».

Дарья Корчак
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