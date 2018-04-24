Мантуров: государство может выкупить долю Дерипаски в «Русале»

Во вторник, 24 апреля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о возможном выкупе государством доли Олега Дерипаски в «Русале». Он подчеркнул, что предметного разговора на эту тему еще не было.
«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», — цитирует «Интерфакс» ответ Мантурова на вопрос, возможен ли переход частной доли «Русала» под непосредственный контроль государства или какого-либо банка. Накануне, 23 апреля, Минфин США, включивший Дерипаску в санкционный список, сообщил, что ограничения, касающиеся «Русала», могут быть сняты, если бизнесмен откажется от контроля над компанией. Дерипаска в настоящее время контролирует 48,13% «Русала».
Ранее глава российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сделал заявление о помощи попавшим под санкции компаниям. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», — заявил он, подчеркнув, что бизнес не отвечает за проблемы в политике страны.