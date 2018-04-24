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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:24  24 апреля 2018 0

Мантуров: государство может выкупить долю Дерипаски в «Русале»

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис
Минфин США снимет санкции в отношении «Русала», если Дерипаска потеряет над ней контрольФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Во вторник, 24 апреля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о возможном выкупе государством доли Олега Дерипаски в «Русале». Он подчеркнул, что предметного разговора на эту тему еще не было.

«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», — цитирует «Интерфакс» ответ Мантурова на вопрос, возможен ли переход частной доли «Русала» под непосредственный контроль государства или какого-либо банка. Накануне, 23 апреля, Минфин США, включивший Дерипаску в санкционный список, сообщил, что ограничения, касающиеся «Русала», могут быть сняты, если бизнесмен откажется от контроля над компанией. Дерипаска в настоящее время контролирует 48,13% «Русала».

Ранее глава российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сделал заявление о помощи попавшим под санкции компаниям. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», — заявил он, подчеркнув, что бизнес не отвечает за проблемы в политике страны.

Иван Шестак
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