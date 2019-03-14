Проблему диагностирования рака в России связали с плохим образованием врачей

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 14:37
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Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, медсестра, медперсонал, больничная палата, медицина, бюджетники, больница
Врачи «первого контакта» должны уметь выявлять рак на ранних стадияхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Онкозаболевания в России могли бы выявляться на более ранней стадии. Но российским врачам мешает правильно диагностировать болезнь плохое образование, заявил замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин.

«Около 35 процентов онкозаболеваний можно было бы выявить на более ранней стадии, если бы у врачей в России не было пробелов в образовании», — приводит «Коммерсант» слова Костина. Недостаток образования, по мнению замдиректора Национального центра радиологии, заметен среди гинекологов, терапевтов и хирургов — тех, к кому пациенты идут в первую очередь.

По словам специалиста, Минздрав планирует ввести новую обязательную программу для постдипломного образования медиков, которая позволит врачу обучиться выявлению рака на ранних стадиях. Также, как говорит Костин, работе с онкобольными мешают отсутствие в России системы реабилитации пациентов и нехватка современных препаратов для лечения.

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