В Дагестане чиновника уволили из-за неправильной ссылки на Instagram

Мэр Махачкалы Салман Дадаев уволил начальника столичного управления образования Закира Каидова за неправильную ссылку на аккаунт в Instagram. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.
«В основании распоряжения по увольнению Каидова указано, что он в своей анкете неправильно указал ссылку на собственную страницу в Instagram», — передает издание «Черновик» со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.
Отмечается, что после избрания 31 января 2019 года на пост главы столицы Дагестана Дадаев потребовал от руководителей структурных подразделений написать заявления об отставке. Каидов, получивший должность в конце прошлого года, отказался писать такое заявление и потребовал предоставить основания для увольнения.
«URA.RU» не удалось прояснить ситуацию. Вечером в понедельник в мэрии не ответили на звонки.