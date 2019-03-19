Идеальным вариантом для России станет избрание на Украине президента, настроенного на мирные отношения со всеми странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине тот президент, который станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС Пескова. Также по его словам, российские власти опасаются избрания на Украине «президента войны» и надеются на приход лидера, обладающего «политической мудростью».
Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам опросов главными претендентами на победу являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, напоминает «Национальная служба новостей».