Кремль надеется на приход «президента мира» к власти на Украине

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 15:55
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Выборы главы Украины, подготовка в генконсульстве. Екатеринбург, урна для голосования, герб украины
На Украине должен быть избран «политически мудрый» президент, считают в КремлеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идеальным вариантом для России станет избрание на Украине президента, настроенного на мирные отношения со всеми странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине тот президент, который станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС Пескова. Также по его словам, российские власти опасаются избрания на Украине «президента войны» и надеются на приход лидера, обладающего «политической мудростью».

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам опросов главными претендентами на победу являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, напоминает «Национальная служба новостей».

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