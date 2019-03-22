Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов оправдался за свою неудачную шутку — ранее он предложил выставлять в музеях мощи святых для привлечения аудитории. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Артамонов пообещал найти человека, который передал его слова журналистам.
«Пришел я в музей, нет посетителей. Может, вам мощи сюда принести, тогда люди подтянутся. Пошутил я так неудачно», — пояснил Артамонов. По его словам, эту «глупость» никто всерьез не воспримет. «Нельзя, святые перевернутся», — подчеркнул глава региона.
Артамонов добавил, что шутка была произнесена в узком кругу людей. «Были три человека: директор музея, экскурсовод, я и мой помощник. Я их всех сейчас спрошу: „так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю“», — уточнил губернатор. Глава региона пообещал выяснить, кто растиражировал его слова. Кроме того, он выразил опасения, что его деловая репутация окажется под угрозой: «скажут, дождались, Артамонов деградировал, ему надо на покой».
21 марта Артамонов в ходе ежегодного отчета о работе регионального правительства предложил использовать мощи святых, чтобы увеличить посещаемость музеев, напоминает «Калуга 24». Губернатор обратился к настоятелю храма в Мещовском районе Калужской области отцу Георгию: «Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят», — заключил глава региона.