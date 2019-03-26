25 марта 2019

На Кубани в зале суда во время процесса провалился пол. ВИДЕО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 02:18
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Пол неожиданно начал трещать и деформироватьсяФото: zakrasnodar.ru

Заседание, начавшееся 25 марта в Динском районном суде Краснодарского края, пришлось неожиданно прервать. Пол под креслами, установленными в зале суда на пятом этаже, начал трещать и проваливаться, из-за чего участникам процесса предложили как можно скорее покинуть помещение.

«В новом, хорошо оборудованном зале заседаний № 508, под местами для слушателей стал трещать и проваливаться пол, поднялась керамогранитная плитка», — сообщает сайт «За Краснодар». Собравшимся было предложено как можно скорее выйти из помещения.

По имеющейся информации, монолитно-каркасное здание Динского районного суда построено относительно недавно. По сообщениям местных СМИ, в пресс-службе управления судебного департамента в Краснодарском крае прокомментировать инцидент не смогли.

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