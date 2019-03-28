Депутат Госдумы посоветовал привлекать в Россию «этнически близкие нам народы»

Запрет главы Якутии Айсена Николаева — противоречащая российскому законодательству, но все-таки вынужденная мера. В Россию нужно привлекать «этнически близкие нам народы», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
«При первом рассмотрении [запрет] противоречит закону. Но есть и другая сторона медали. Ведь это вынужденная мера, крик отчаяния… тема миграции должна быть тщательно рассмотрена на федеральном уровне. Мы должны стимулировать приезд в страну этнически близких нам народов», — цитирует Емельянова радиостанция «Говорит Москва».
Также первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству подчеркнул, что российское миграционное законодательство нуждается в доработке. По его словам, массовая миграция низкоквалифицированных рабочих из Средней Азии идет вразрез с интересами России.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий работодателям на территории республики Саха трудоустраивать иностранных граждан в 33 видах экономической деятельности, напоминает агентство Nation News. Запрет будет действовать до конца текущего года.
Поводом для беспокойства якутских властей стало резонансное дело об изнасиловании местной жительницы приезжим из Киргизии, отмечает телеканал 360. Случившееся вызвало бурную общественную реакцию и стихийные митинги, а работа в сферах, где задействован труд приезжих из Средней Азии, чуть не оказалась парализованной: люди не вышли на работу, опасаясь нападок местных жителей.