Мужчинам с детьми разрешат раньше уйти на пенсию

«Отцов-одиночек» узаконят Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Российском законодательстве необходимо закрепить понятие «отец-одиночка», считает председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов. Он указал, что этот статус даст мужчине право раньше уйти на пенсию.

В документе, направленном на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой, Кутепов отметил, что в законодательстве РФ сейчас нет такого понятия, как «отец-одиночка», пишет «Парламентская газета». Между тем одинокие матери имеют право на досрочное получение страховой пенсии, отметил сенатор, предложив уравнять в этом вопросе мужчин и женщин в правах.

«На основании изложенного прошу рассмотреть возможность внесения предложенных изменений, относительно досрочного выхода на пенсию многодетных отцов-одиночек и закрепления самого понятия „отец-одиночка“ в законодательстве», — приводит слова Кутепова телеканал 360.

Законопроектом предусмотрено, если мужчина один вырастил пятерых детей, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет, если четверых детей, то может рассчитывать на выплаты с 61 года, а если мужчина вырастил троих детей, то на пенсию он может рассчитывать в 62 года.