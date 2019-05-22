Британцы отказались пускать товары для слабослышащих в Крым

Британская компания отказалась поставлять продукцию для слабослышащих в Крым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самый крупный поставщик батареек для слуховых аппаратов в Европе — британская компания Rayovac Micropower Batteries — потребовал от своих потенциальных клиентов в РФ гарантий, что его продукция не будет поставляться в Крым.

О таком требовании журналистам рассказал высокопоставленный сотрудник одной из крупнейших компаний в РФ по продаже медоборудования. По его словам, сначала переговоры о поставках в Россию порядка 2 млн батареек для слуховых аппаратов шли в обычном ключе. В последний момент представитель британской стороны Мариуш Зимни во время делового ужина озвучил условие: не продавать продукцию Rayovac Micropower Batteries в Крыму.

«Во-первых, это некорректное требование, поскольку инвалиды по слуху никакого отношения к санкционной политике не имеют. Во-вторых, Крымский мост открыт, по нему люди возят всё, что посчитают нужным», — прокомментировал ультиматум британцев собеседник газеты «Известия». Также он отметил, что после отказа российской компании выполнять озвученное условие, переговоры прекратились.